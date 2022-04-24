Konyaspor, Malatya'yı deplasmanda yendi
Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor deplasmanda daha önce düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Konyaspor'un gollerini Abdülkerim, Ahmed Hassan ve Skubic kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise Tetteh ve Dicko'dan geldi.
Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor deplasmanda daha önce düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Konyaspor'un gollerini Abdülkerim, Ahmed Hassan ve Skubic kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise Tetteh ve Dicko'dan geldi.
Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor deplasmanda daha önce düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Konyaspor'un gollerini Abdülkerim, Ahmed Hassan ve Skubic kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri ise Tetteh ve Dicko'dan geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 64 yaparken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.