Konyaspor, Karagümrük’den 3 puanı 3 golle aldı
Süper Lig'de günün ilk maçında Konyaspor, Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller Kramer, Muleka ve Gonçalves'den geldi.
Konyaspor'a galibiyeti getiren goller 21. dakikada Kramer, 28. dakikada Muleka ve 90+2'de Gonçalves'den geldi.
Yeşil beyazlılar bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 20 puanda kaldı.
Konyaspor önümüzdeki hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise kendi sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.