Lüleburgaz’da yer yerinden oynadı! Aziz Yıldırım’a Kırklareli’de meşaleli ve muazzam karşılama!

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu önünü saatler öncesinden dolduran yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, efsane başkanın alana ayak basmasıyla birlikte yüzlerce meşale yakarak geceyi aydınlattı ve uzun süre unutulmayacak tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Efsane Başkandan Gövde Gösterisi

Yoğun katılımın izdihama dönüştüğü programda salon girişinde tüm vatandaşlarla tek tek selamlaşan Aziz Yıldırım, daha sonra kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelerek adeta gövde gösterisi yaptı.

Seçim süreci, kulübün geleceğine yön verecek dev projeler ve şampiyonluk hasretini bitirecek vizyoner transfer çalışmaları hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Yıldırım, kongre üyelerinden güçlü bir destek talep etti.

Şampiyonluk Kadrosu İçin Tüm Hazırlıklar Tamam

Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'yi şanına yaraşır, durdurulamaz ve güçlü bir kadroya kavuşturmak için tüm hazırlıkların tamam olduğunu açıkça ilan eden Yıldırım, yönetim olarak kulübü yeniden zirveye taşımak için göreve hazır olduklarını vurguladı.

Programın sonunda taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren efsane başkana, özellikle geleceğin teminatı olan genç Fenerbahçelilerin gösterdiği yoğun ve sıcak ilgi ise kongre öncesi adeta dosta düşmana büyük bir mesaj niteliğindeydi.