Konyaspor ile Rizespor 1-1 berabere kaldı
Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Çaykur Rizespor skoru 1-1 yaparak Konya'dan 1 puanla ayrıldı.
Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan önemli dakikalar
7'nci dakikada sağ kanattan Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında havaya iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
9'uncu ceza sahasında topla buluşan Shengelia'nın şutunda top auta çıktı.
12'nci dakikada Hadizahmetovic'in şutunda top auta çıktı.
19'uncu dakikada Smamudio'nun pasında ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın vuruşunda top auta çıktı.
31'inci dakikada Tunay Torun'un ceza sahası dışından şutunda top auta çıktı.
51'nci dakikada sağ kanattan Moroziuk'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Fernando'nun şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.
65'inci dakikada ceza sahası içinde Skoda'nın şutunu kaleci Sehic müdahale etti. Sehic'den dönen topu önünde bulan Tunay Torun şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-1
90+4'üncü dakikada Daci, Yasin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker 'VAR' pozisyonu inceledikten sonra faul kararı verdi. Ardından ikinci sarı kartını gören Yasin'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Burak Şeker, Kerem Ersoy , Mehmet Cem Satman
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Adil (Dk. 18 Uğur), Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Oguz Kağan (Dk. 67 Milosevic), Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk.83 Kravets), Daci
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan-, İsmail Köybaşı, Moroziuk, Talbi, Meriah, Fabricio (Dk. 76 Donsah), Yasin, Smamudio (Dk. 70 Michalak) , Tunay Torun (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fernando (Dk. 83 Alberk), Skoda
GOLLER: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 65 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Oğuz Kağan, Uğur (İttifak Holding Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Yasin (Çaykur Rizespor)