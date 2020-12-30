  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:05:34 -
Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

Kulüp açıklamasına göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, önceki gün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Core ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen koşu ile tamamlandı.

İdmana, sakatlığından dolayı ameliyat edilen Alper Uludağ'ın yanı sıra, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmadı.

İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen çekildi Mercedes, Türkiye bombasını patlattı!
Ekonomi

Volkswagen çekildi Mercedes, Türkiye bombasını patlattı!

Mercedes Benz çatı şirketi Daimler AG, ilk yazılım geliştirme üssü olan Daimler Mobility Global Tech-Hub'ı Türkiye'de açacak. Bilindiği üzer..
Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı
Gündem

Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı

ABD'deki Cleveland Clinic'te görevli bilim insanları uyku sorunu yaşayanların kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini öne sü..
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Yerel

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Akıllarda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı devam ediyor mu yoksa uzatıldı mı? Sorusu bulunuyor. Bu sorunun c..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay