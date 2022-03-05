  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Spor

Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 13:26:00 -
Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, Konyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Galatasaray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren

Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku, Soner, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan

Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Omar, Pulgar, Taylan, Kerem, Berkan, Babel, Muhammed

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay