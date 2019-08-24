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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:40
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı


KONYA (AA) - Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, 4'e 1 oyun, koşu, pas ve çabukluk hareketlerinin ardından taktik çalışma ile tamamlandı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:40
  1. antrenman
  2. Galatasaray
  3. Konyaspor

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