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Spor Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 14:53:11 -
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüp açıklamasına göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşuyla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner ile Farouk Miya, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.


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