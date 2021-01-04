  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret
Spor

Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 27 maçı kazanamadı - Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 13 Eylül 2003'te alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 27 karşılaşmadan 20'sini yitirdi, 7'sinde berabere kaldı - İki takım arasında ligde geride kalan 38 maçtan 28'inde Galatasaray, 2'sinde Konyaspor galip geldi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:11:11 -
Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 27 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 27 karşılaşmadan 20'sini yitirdi, 7'sinde berabere kaldı, 17 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.


- Süper Lig'de 39. randevu


Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 38 maçtan 28'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 75 golüne, yeşil-beyazlılar 21 golle yanıt verebildi.

Takımlar arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Konya'daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.



- Konya'daki maçlar


Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 19 maçta galibiyet sayılarında 13-2 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.



- En farklı skorlu galibiyetler


2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kitap okurken nelere dikkat edilmelidir?
Kültür - Sanat

Kitap okurken nelere dikkat edilmelidir?

Kitap okumanın faydalarını hepimiz biliyoruz. Fakat kitaptan faydalanmak için hakkıyla okumak gerekir. Peki hakkıyla kitap nasıl okunur? ..
Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar şimdi de 'demokrasi' edebiyatı yapıyor!
Siyaset

Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar şimdi de 'demokrasi' edebiyatı yapıyor!

CHP’nin kanalı Halk TV’de katıldığı Uğur Dündar’ın programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı idamla tehdit etme küstahlığında bulunan..
Perinçek: Amerika İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir
Gündem

Perinçek: Amerika İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında İran'ın nükleer kapasitesine yönelik yaptığı analizde, Amerika'nın Ayetul..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay