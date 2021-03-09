Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Konyaspor-Fenerbahçe maçın skoru

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe Konya'da karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler zorlu deplasmanda 3 puanı 3-0'lık golle aldı.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe sağlı sollu ataklarla Konyaspor kalesini zorlamaya başladı. 29'da duran toptan oluşan pozisyonda Gökhan Gönül indirdi, Szalai vurdu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bu golde 3 dakika sonra ise sağ kanattan ok gibi fırlayan Osayi Samuel, Pelkas'ın ara pasında kaleci Sehiç'le karşı karşıya düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. İlk yarı 2-0 bitti.

İkinci yarı ise tamamen Konyaspor üstünlüğüyle geçti. Skorun verdiği rehavetle savunmaya çekilen ve skoru korumaya yönelik oynayan Fenerbahçe'de Altay Bayındır kurtarışlarıyla ön plana çıktı.

83'de Skubic'le çok sert şekilde çarpışan Pelkas, ambulansla hastaneye kaldırılırken Fenerbahçelilerin faul ve kırmızı kart itirazlarına rağmen hakem Fırat Aydınus herhangi bir faul kararı vermedi.

Maçın son anlarında Konyaspor savunmada boşluklar bırakmaya başladı. Fenerbahçe'nin 90. dakikada kazandığı kornerde Sehiç topu elinden kaçırdı ve Serdar Aziz boş kaleye rahat bir gol attı ve maçın skorunu belirledi.