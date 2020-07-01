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Spor

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 22:09:37 -
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Antrenmana tedavisine devam edilen Guilherme Sitya dışında tüm oyuncular katıldı.


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