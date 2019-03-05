Konyaspor, Beşiktaş'a hazırlanıyor
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.05 Mart 2019 Salı 22:59
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme yaparken, diğer oyuncular idmana sahada 5'e 3 pas ve tempolu koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic, Mustapha Yatabare ve Paolo Hurtado idmana katılmadı.
Atiker Konyaspor'un alt yapısından Kemal Ale Çakır, Fatih Mankır, Ömer Faruk Saymen ve Mücahit Kaya da çalışmada yer aldı.
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