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Konyaspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Konyaspor Antalyaspor maç özeti ve skoru

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçının tüm detayları...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:00
Konyaspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Konyaspor Antalyaspor maç özeti ve skoru

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçının tüm detayları... 

Konya'da gülen çıkmadı

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Son derece heyecanlı geçen mücadele 2-2 sona erdi.

MAÇ SONUCU: 2-2

Maçtan dakikalar

 

9. dakikada Sangare’nin sağ çaprazdan ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

 

14. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Turan’ın müdahalesiyle Serdar Özkan yerde kalırken hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.

 

16. dakikada topun başına geçen Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

 

27. dakikada orta sahadan Milosevic’in pasında topla buluşan Bajic’in ceza sahası içinde çektiği şut savunmaya çarptı. Geri dönen topu önünde bulan Milosevic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk VAR hakemlerinin Milosevic’in pozisyon başlangıcında orta alanda topa elle müdahale ettiği uyarısı üzerine golü geçersiz saydı.

 

36. dakikada uzun topla ceza sahası önünde buluşan Balonco’nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

 

60. dakikada Erdon Daci’nin ceza sahası içinde sağ köşeden havalandırarak gönderdiği topa yükselen Bajic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

 

72. dakikada Milosevic’in sol çaprazdan kaleyi gören bir açıdan vuruşunda kaleci Boffin topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

 

75. dakikada Konyaspor atağında rakip takım savunmasına çarparak dönen topla ceza sahası içinde buluşan Miya meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

 

85. dakikada gönderilen topla savunma oyuncularını aşarak ceza sahası içinde buluşan Mukairu takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

 

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

 

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

 

Konyaspor: Serkan, Ferhat (Faruku Miya dk. 45), Ali Turan (Ali Çamdalı dk. 45), Anicic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic (Mücahit Can Akçay dk. 88), Erdon Daci, Jevtovic, Bajic

 

Antalyaspor: Boffin, Celustka (Tarık Çamdal dk. 76), Angelo, Bahadır, Sangare, Doğukan (Mukairu dk. 78), Ufuk, Aatif (Fredy dk. 67 x) Fernando, Serdar Özkan, Blanco

 

Goller: Serdar Özkan (dk. 16 pen.), Mukairu (dk. 85) (Antalyaspor), Bajic (dk. 60), Miya (dk. 75) (Konyaspor)

 

Sarı kartlar: Blanco, Fernando (Antalyaspor), Jevtovic, Ömer Ali (Konyaspor)

 

 

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:15
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