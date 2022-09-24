Konyaspor-Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle profesyonel liglere ara verildi. Bu arayı değerlendirmek isteyen kulüpler ise hazırlık maçları yapıyor. Peki, Konyaspor Adanaspor maçı ne zaman?
Süper Lig'e verilen arada Konyaspor ile Adanaspor karşılaşacak. Peki, maç ne zaman oynanacak?
Konyaspor-Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Konyaspor ile Adanaspor 25 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek. Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Maç seyircisiz oynanacak. Maçın naklen yayımlanıp yayımlanmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.