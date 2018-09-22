Konya'nın şakası yok! Kayseri evinde yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kayserispor, evinde Konyaspor'u konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren goller, 36. dakikada Yatabare ile 45+1. dakikada Jonsson'dan geldi.

Bu sonucun ardından, geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Konyaspor sezonun 3. galibiyetini aldı ve puanını 11 yaptı. Kayserispor ise 2-0'lık Göztepe mağlubiyetinin ardından üst üste 2. yenilgisini yaşadı ve 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.