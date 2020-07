Konya'nın meşhur Kembos peyniri mağarada olgunlaşıyor

Ilgın ilçesindeki Gökçeyurt Mahallesi'nde bahar aylarında üretilen "Kembos peyniri", sonbaharda sofralardaki yerini almak için mağaralarda muhafaza edilerek olgunlaşmaya bırakıldı - Mahalle Muhtarı Mükremin Özdemir: - "Baharda çiçek ve kekiklerle otlayan hayvanlardan elde ettiğimiz ürünleri kuzu ve oğlak derilerine dolduran vatandaşlar, muhafaza için 'in' adı verdiğimiz mağaraya bırakıyoruz. Yaklaşık 6 ay sonra mağaradan alınan peynirler, kendine has lezzetiyle kahvaltı sofralarını süslüyor. Tamamen doğal olarak üretilen peynirlerimiz kendine has bir lezzeti alıyor"