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Konya'nın Karatay ilçesinde kaldırımda erkek cesedi bulundu

Karatay ilçesinde kaldırımda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında şırınga bulundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:00
Konya'nın Karatay ilçesinde kaldırımda erkek cesedi bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Bezmiâlem Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaldırımdaki kişinin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede, cesedin üzerinden kimlik kartı çıkmadı. Cesedin yanında şırınga bulan polis, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölüm ihtimalini değerlendiriyor. Ceset, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:00
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