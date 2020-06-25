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Aktüel

Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 09:36:41 -
Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yelmez ile Kalınağıl mahallelerinde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı.

Bunun üzerine 2 mahalle de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Kararın ardından Yelmez ve Kalınağıl mahallelerinin giriş ve çıkışlarındaki yollar, belediye ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.

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