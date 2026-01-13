Konya'nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
Konya’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Konya'nın 5 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.