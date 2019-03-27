Konyalı sanayiciler BMC ile buluştu

Konya Sanayi Odası (KSO), gerçekleştirdiği organizasyon ile Konyalı sanayicilerle Türkiye’nin en büyük, yerli ve milli ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC’yi buluşturdu.

KSO, hem otomotiv sektöründeki hem de savunma sanayindeki ana sanayiler ile Konyalı sanayicileri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük, yerli ve milli ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, Konyalı sanayiciler ile buluştu. BMC’nin tedarikçi ağını genişletmek için düzenlediği Anadolu Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen programda, ilk önce Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’yü ziyaret eden BMC satın alma heyeti, daha sonra Konyalı sanayicilerin BMC’ye nasıl tedarikçi olabileceklerini anlatırken, 30’dan fazla sanayici ile de ikili iş görüşmesi yaptı.

"BMC, yerliliği ve milliliği artırmak istiyor"

Konya Sanayi Odası konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan BMC Satın Alma Direktör Yardımcısı Alper Çebi, BMC’nin yaptığı faaliyetler ve ürettiği ürünler ile ilgili bilgiler verdi. Firma olarak birçok proje üzerinde çalıştıklarını, buralarda yerliliği ve milliği artırmayı amaçladıklarını aktaran Çebi, "BMC olarak bizim satın almadaki en önemli unsurumuz, güvenilir ürünlerin olması. Ayrıca yeni fikirler ortaya koyan, yenilikçi, sonuç odaklı yaklaşım ortaya koyan, takım çalışmasını destekleyen, sürdürülebilirliği sağlayan satın alma değerler zincirimiz bulunuyor. Biz firma olarak yerlilik oranını artırmak istiyoruz. Bunun için de sizler ile daha fazla çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Konya’dan daha fazla tedarikçi ile çalışmak istiyoruz”

BMC’nin direkt çalıştığı 600’e yakın tedarikçisinin bulunduğunu vurgulayan Çebi, firmanın 2023 hedefinin 5 milyar dolar ciro olduğunu söyleyerek, bunu da tedarikçiler ile başarmayı amaçladıklarını ifade etti. Tedarikçi sayılarını artırmak için Anadolu şehirlerindeki firmalar ile bir araya geldiklerini söyleyen Çebi, "Anadolu’da daha fazla tedarikçiye ulaşabilmek için Anadolu Buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Konya bu kapsamda geldiğimiz ikinci il. Konya’da çalıştığımız tedarikçilerimiz var. Ancak biz burada daha fazla tedarikçi ile çalışmak istiyoruz. İnşallah bu toplantıda ve devamında yapacağımız ikili görüşmelerde firmalarımızı daha yakından tanıyarak, tedarikçimiz olabilmeleri için neler yapacağımızı konuşacağız" şeklinde konuştu.

Çebi, konuşmasının sonunda, BMC’ye tedarikçi olmak isteyen firmaların, BMC Tedarikçi Başvuru Sistemi üzerinden resmi olarak başvuru yapması gerektiğini, bu başvuru sonrasında sürecin başlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından BMC heyeti, Konyalı 30’dan fazla firma ile ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. İkili iş görüşmelerinin ardından, heyet bazı firmalara ziyaretlerde bulundu.