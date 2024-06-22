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Yaşam Konya'dan kahreden haber
Yaşam

Konya'dan kahreden haber

Yeniakit Publisher
2024-06-22 02:46:00 -
Konya'dan kahreden haber

Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.

Konya-Adana kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. (29) yönetimindeki 45 NY 981 plakalı otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak takla attı.

ARAÇTAKİ İKİ KIZ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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