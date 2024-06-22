Konya'dan kahreden haber
Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.
Konya-Adana kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. (29) yönetimindeki 45 NY 981 plakalı otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak takla attı.
ARAÇTAKİ İKİ KIZ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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