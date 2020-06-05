Konya'daki uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı
KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 222 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yarenler Mahallesi'nde H.U. (58) ile M.U'nun (50) ikametlerindeki bahçede Hint keneviri yetiştirdiklerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, iki zanlı yakalandı. Aramalarda, bahçede 222 kök Hint keneviri, H.U'nun evinde de 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.