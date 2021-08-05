Konya'daki katliamın katil zanlısı tutuklandı
Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişiyi katleden ve dün ekipler tarafından yakalanan Mehmet Altun tutuklandı.
Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Mehmet Altun hakkında karar verildi.
Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edildi.
Tutuklandı
Mehmet Altun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.