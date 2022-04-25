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Gündem Konya'da yürekler ağza geldi: 18 kişi yaralandı
Gündem

Konya'da yürekler ağza geldi: 18 kişi yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 19:56:00 -
Konya'da yürekler ağza geldi: 18 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi İmamı Azam Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Serdar K. idaresindeki 42 AJM 446 plakalı fabrika servis minibüsü, Kutsal Caddesinden çıkan Zekeriya S. idaresindeki 42 DZT 73 plakalı vinç ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada vinç ve servis minibüsü sürücüsü ile minibüsteki bulunanlar olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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