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Konya'da yol kenarında cesed bulundu

Ereğli ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi karayolu kenarında ölü olarak bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:40
Konya'da yol kenarında cesed bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zengen Mahallesi Adana Ankara Karayolu üzeri Bor Kavşağı Zengen Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında emniyet şeridinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybeden şahsın Suriye uyruklu Radwan Alkouja (68) olduğu tespit edildi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:40
  1. Ankara
  2. Adana
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