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Aktüel Konya'da yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı
Aktüel

Konya'da yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:01:46 -
Konya'da yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, yol kenarında yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.

Karapınar MEDAŞ Şubesinde işçi Selçuk Balıkçı, görevli gittiği Akören Mahallesi yakınlarında, yol kenarında hareketsiz duran yaralı kartalı görünce hemen aracını durdurdu.

Kartalın uçamadığını fark eden Balıkçı, aracına alarak mesai bitiminde Karapınar'da bir veteriner kliğinde tedavisini yaptırdı.

Elektrik direğine çarparak kanadından yaralandığı anlaşılan kartal, daha sonra tedavisine ve bakımına devam edilmek üzere Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğine teslim edildi.

Balıkçı, "Yaralı kuşu orada bırakmaya vicdanım el vermedi. Orada bıraksam hayvanlara yem olacaktı. Tedavisini yaptırdıktan sonra yetkililere haber verdim." diye konuştu.

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