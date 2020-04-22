  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da yasa dışı yollarla getirilen 280 Kovid-19 test kitine el konuldu

2020-04-22 23:17:23 -
Konya'da yasa dışı yollarla getirilen 280 Kovid-19 test kitine el konuldu

KONYA (AA) - Konya'da yasa dışı yollarla satışı yapılmak üzere getirilen 280 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "hızlı tanı" test kitine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan piyasada satışının yapıldığı Kovid-19 tespitinde kullanılan test kitlerinin, kente getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajların içerisine konulmuş 280 test kitini ele geçirdi.

El konulan test kitlerinin, piyasada 240 ile 250 lira arasında satıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı