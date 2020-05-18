  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haram kazanç: Faiz

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? | 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kızılay’dan Yemen’e 2 bin gıda kolisi

İyilik Derneği’nden İdlib’e 7 tır yardım

Almanya’da camiler 20 Mayıs’ta açılıyor
için kalan
Aktüel

Konya’da yaralı bulunan pelikana yardım eli

Konya’da yaralı vaziyette bulunan pelikana milli parklar görevlileri yardım eli uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:29:04 -
Konya’da yaralı bulunan pelikana yardım eli

Konya’da yaralı vaziyette bulunan pelikana milli parklar görevlileri yardım eli uzattı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi’ne bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Karaömerler Mahallesi’nde uçamayan bir pelikanın bulunduğunun haber verilmesi üzerine verilen adrese gitti. Milli park ekipleri, uçamayan pelikanın kanadından yaralı olduğunu belirledi. Muayene ve tedavi edilmek üzere görevlilerce Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen pelikanın iyileşmesi sonrasında tekrar tabiat alanına salınacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı