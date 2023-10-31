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Yerel Konya'da yangın faciası! 20 bin balya saman kül oldu
Yerel

Konya'da yangın faciası! 20 bin balya saman kül oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-31 09:15:00 -
Konya'da yangın faciası! 20 bin balya saman kül oldu

Konya'da boş bir arazide kopan elektrik teli nedeniyle çıkan yangında 20 bin saman kül oldu.

Konya'da boş bir arazide kopan elektrik teli nedeniyle çıkan yangında 20 bin saman kül oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide bulunan 20 bin saman balyası, kopan elektrik teli nedeniyle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Büyük çapta zararın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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