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Aktüel Konya'da vatandaşlar, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağına uyuyor
Aktüel

Konya'da vatandaşlar, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağına uyuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:24:03 -
Konya'da vatandaşlar, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağına uyuyor

KONYA (AA) - Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kalabalık cadde ve meydanlarda sigara içme yasağına uyulduğu görüldü.

İl Hıfzısıhha Kurulu kararına göre, 12 Kasım'da, maskenin doğru ve düzenli kullanımını sağlamak amacıyla, vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği cadde ve sokaklar, insan yoğunluğu olan meydanlar ve toplu taşıma, araç durakları gibi alanlarda getirilen sigara içme kısıtlaması kapsamında sokaktaki insanların kurallara riayet ettiği gözlemlendi.

Ayrıca Konya Valiliğince, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıgereğince, kaymakamlıklar tarafından tespit edilerek sigara içme kısıtlaması getirilen meydan, sokak ve caddeler belirlenerek Twitter hesabından duyuruldu.

- Vatandaş, sigara içme yasağının salgının yayılmasını önleyeceği görüşünde

Karardan memnun olan vatandaşlardan Mustafa Hastürk, salgının önüne bu şekilde geçilebileceğini söyledi.

Sigara içme yasağının, bazı vatandaşları zorlayacağını ifade eden Hastürk, "Sonuçta devletimiz bizim için bu kararları alıyor. Biz de bu kurallara uyacağız." dedi.

Vatandaşlardan Kerem Seven ise sigara içmediği için alınan karardan haberinin olmadığını belirtti.

Kalabalık ortamlarda sigara içme yasağı getirilmesini mantıklı bulan Seven, "Kalabalık alanlarda sigara içilmesinin, koronavirüsün bulaşma riskini arttırdığını düşünüyorum. Zaten maskeyle zor nefes alıyoruz. Bir de sigara dumanı olunca hiç çekilmiyordu. Çok yerinde bir karar." diye konuştu.

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