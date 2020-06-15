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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:01:42 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6057 sentetik ecza maddesi, 2623 ecstasy hap, 182 kök Hint keneviri, 22 gram uyuşturucu madde, 5,4 gram kokain ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

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