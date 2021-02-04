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Yerel Konya'da uyuşturucu operasyonu! İki araç arandı
Yerel

Konya'da uyuşturucu operasyonu! İki araç arandı

Konya'da iki araçta 13 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 16:43:00 -
Konya'da uyuşturucu operasyonu! İki araç arandı

Konya'da 13 kilo 45 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik, merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, Selçuklu ilçesinde uyuşturucu madde taşıyan bir otomobili tespit ederek durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Otomobil içerisinde yapılan aramalarda, 295 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 lira ele geçirildi.

Ekipler, Karatay ilçesinde ise şüphelendikleri bir aracın içerisinde yapıkları aramada 12 kilo 750 gram esrar buldu.

Operasyon kapsamında 7 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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