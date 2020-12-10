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Yerel Konya'da trafik kazası sonrası tartışan iki sürücüden biri silahla yaralandı
Yerel

Konya'da trafik kazası sonrası tartışan iki sürücüden biri silahla yaralandı

Konya'da minibüsüyle seyir halindeyken arkadan çarptığı otomobilin sürücüsünü, tartışma sırasında av tüfeğiyle bacağından yaralayan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:47:00 -
Konya'da trafik kazası sonrası tartışan iki sürücüden biri silahla yaralandı

H.Ö. idaresindeki 34 VB 4366 plakalı minibüs, Konya-Antalya çevreyolunda seyir halindeyken M.A.Ö'nün kullandığı 70 AV  077 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine H.Ö, aracından aldığı av tüfeğiyle M.A.Ö'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hastaneye gitmek istemeyen M.A.Ö'yü ambulansta tedavi etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.Ö. ise emniyete götürüldü.

 

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