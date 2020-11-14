Konya'da tehlikeli kaza: 1 yaralı
Konya'da kontrolden çıkan TIR otoyolda devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Konya'nın Karapınar ilçesi, Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinden Ereğli yönüne gitmekte olan Savaş Ç. idaresindeki 34 ZR 4878 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.