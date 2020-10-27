  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat ile annesi tutuklandı
Aktüel

Konya'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat ile annesi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 00:08:39 -
Konya'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat ile annesi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren kişi ile annesi tutuklandı.

Önceki gün akşam saatlerinde kayınpederi tartıştığı kayınpederi Barış Mıngır'ı tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet D. ile annesi İsmidal D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı ile annesi, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan 13 yaşındaki H.D'nin ise hastane heyeti tarafından verilecek raporun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

- Olay

Bir süre önce cezaevinden çıkan 21 yaşındaki Mehmet D, kayınpederi Barış Mıngır'ın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki evine sığınan eşi Didar D'nin kendisiyle gelmesi için ısrarda bulunmuş, bunun üzerine Mehmet D. ile Mıngır arasında önceki gün sabah saatlerinde tartışma yaşanmıştı.

Akşam saatlerinde de annesi İsmidal (40) ile 13 yaşındaki kardeşi H.D'yi de yanına alarak yeniden kayınpederinin evine giden Mehmet D, eşinin babasıyla tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D, kayınpederinin başına silahla ateş etmişti.

Yaralı Mıngır, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Mehmet D, kardeşi H.D. ile annesi İsmidal D. gözaltına alınmıştı.

Mehmet D'nin eşinin, gördüğü şiddet nedeniyle babasının evinde kaldığı ileri sürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Rusya, savaş uçaklarıyla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Rusya, savaş uçaklarıyla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya ait savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kentindeki ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti..
Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!
Gündem

Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısından önce ABD'den şüphe uyandıran açıklamalar gelmişti.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay