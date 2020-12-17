  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da tartıştığı hamile eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Konya'da tartıştığı hamile eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:07:57 -
Konya'da tartıştığı hamile eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı hamile eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dineksaray Mahallesi'nde, tartıştığı 6 aylık hamile eşi Zadife Y'yi (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Y'nin (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Konya'daki kapalı cezaevine sevk edildi.

Öte yandan ailenin çocukları E.Y. (12), Ş.Y. (10) ve G.Y'nin (9) Konya'daki sevgi evlerine yerleştirildiği bildirildi.

Dineksaray Mahallesi'nde dün, tartıştığı eşi Zadife Y'yi (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Y. (35) jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu
Siyaset

Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisine Cuma günü geçeceği iddia edildi.
17.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'
Gündem

2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 2021 yılında Türkiye için çekirge uyarısı yaptı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay