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Aktüel Konya'da tarım işçisi Suriyeli kadının kaybolan 3 yaşındaki çocuğu 20 saat sonra bulundu
Aktüel

Konya'da tarım işçisi Suriyeli kadının kaybolan 3 yaşındaki çocuğu 20 saat sonra bulundu

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü aramada, iz takip köpekleri ve drone yardımıyla bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 14:20:08 -
Konya'da tarım işçisi Suriyeli kadının kaybolan 3 yaşındaki çocuğu 20 saat sonra bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesine tarım işçisi olarak gelen Suriyeli kadının kaybolan 3 yaşındaki çocuğu, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 20 saat süren çalışması sonucu bulundu.

İlçeye bağlı Zengen Mahallesi'ne tarım işçisi olarak çalışmaya gelen Emira el-Fettah, tarlaya gitmeden önce, 3 yaşındaki oğlu Bilal Süleyman'ı kız kardeşine bıraktı.

Akşam saatlerinde tarladan dönen kadın, bir süre sonra çocuğunu bulamadı. Oğlunun, kuzenleriyle çadırların olduğu bölgede oynarken kaybolduğunu anlayan anne, kayıp müracaatında bulundu.

- Drone ve iz takip köpeklerince yeri tespit edildi

Bölgeye intikal eden jandarma ve AFAD ekipleri, gece saatlerinde iz takip köpekleriyle arama faaliyeti yürüttü.

Kayıp çocuk, öğle saatlerinde, çadırların bulunduğu bölgeden yaklaşık 2 kilometre mesafedeki domates tarlasında, drone ile havadan yapılan kontroller sırasında bulundu.

Susuz kalan ve gece boyunca açlıktan bitkin düşen Süleyman'a, ilk müdahaleyi AFAD ekipleri yaptı. Su verilen çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmesi için ilçedeki hastaneye götürülürken, AFAD ekiplerinin kucağında uyudu.

Sağlık kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu anlaşılan Süleyman, annesine teslim edildi.

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