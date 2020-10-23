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Aktüel Konya'da Suriyeli çocuğun katil zanlısı, otostopla ülkesine kaçmak isterken yakalandı
Aktüel

Konya'da Suriyeli çocuğun katil zanlısı, otostopla ülkesine kaçmak isterken yakalandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:03:55 -
Konya'da Suriyeli çocuğun katil zanlısı, otostopla ülkesine kaçmak isterken yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı Suriye uyruklu çocuğu bıçaklayarak ölümüne sebep olan vatandaşı zanlı, otostopla ülkesine kaçmaya çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta, çalıştığı terzi dükkanına giderken bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Vail El-Mansur'un (14) katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yürüttüğü soruşturma kapsamında, öldürülen Vail El-Mansur'un olaydan bir gün önce kız meselesi nedeniyle Suriye uyruklu Yezen El-Ahmet (19) ile kavga ettiğini belirledi.

- Polise Adana'ya gitmek istediğini söyleyince yakalandı

Araştırmasını bu yönde derinleştiren polis, katil zanlısı Yezen El-Ahmet'in, Suriye'ye kaçabileceği ihtimali üzerine Konya-Adana kara yolundaki akaryakıt istasyonlarının güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, bir kişinin, otostop yaparak, traktör ve kamyonlarla Adana istikametine gittiğini belirledi.

Ereğli ilçesinin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonuna konuşlanan polis, istasyona giren kamyondan inen Yezen El-Ahmet'in, "Ben Adana'ya gidiyorum, sizinle gidebilir miyim." şeklinde soru sorması üzerine yakaladı.

Konya'ya getirilen şüphelinin ifadesine başvuran polis, kavgaya karışan zanlının ağabeyi Muhammed El-Ahmet (22) ile Halit El-A'yı (16) da gözaltına aldı.

Zanlının ifadesinde, olaydan bir gün önce Vail El-Mansur ile kız meselesi yüzünden kavga ettiklerini, ertesi gün ağabeyi ile Halit El-A'yı da yanına alarak maktulü takip ettiklerini, sokakta çıkan kavgada bıçakladıklarını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerden Yezen ile ağabeyi Muhammed El-Ahmet, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta iki gün önce, çalıştığı terzi dükkanına giden Vail El-Mansur (14), tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklanmış, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan El-Mansur, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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