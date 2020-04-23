Konya’da sokak hayvanları aç kalmıyor

Doğal hayattaki hayvanlara yönelik besleme çalışmalarını artırarak sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında bugüne kadar 50 ton mamayı sokak hayvanları ile buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağı çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için tedbirlerini aldı. Sahipsiz hayvanlar için örnek uygulamaları hayata geçiren ve korona virüs sürecinde hayvanların aç kalmaması için yoğun çaba harcayan Konya Büyükşehir Belediyesi; 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Konya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin hayvan hakları platformu temsilcileri, yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına besleme yapan vatandaşlara bin 845 kilo mama dağıtımında bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu zor günlerde doğal hayattaki köpek, kedi ve kuş gibi hayvanların aç kalmaması için ilçe belediyeleri ile birlikte düzenli olarak yemleme çalışması yaptıklarını belirterek, bu konuda gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşları ile hayvanseverlere de desteklerinin devam ettiğini kaydetti.

Başkan Altay, “Bu süreçte belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler olarak hep birlikte bir Konya örneği sergileyerek sahipsiz hayvanları aç bırakmıyoruz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Nerede bir ihtiyaç varsa, orada biz varız” dedi.

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında bugüne kadar 50 ton mamayı sokak hayvanları ile buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi, son bir haftada ilçe belediyeleri ile birlikte sokak hayvanları için yaklaşık 10 ton köpek maması ve 765 kilo kedi maması dağıtımı gerçekleştirdi.