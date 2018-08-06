Konya'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü
Çıkan tartışmada silahla vurulan seyyar satıcı yaşamını yitirdi.06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:54
Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'nde seyyar satıcılık yapan İsa Billor'un yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş açtı.
Vücuduna 3 mermi isabet eden Billor ağır yaralandı.
Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Billor, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, motosikletle kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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