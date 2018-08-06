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Konya'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Çıkan tartışmada silahla vurulan seyyar satıcı yaşamını yitirdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:54
Konya'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'nde seyyar satıcılık yapan İsa Billor'un yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş açtı.

Vücuduna 3 mermi isabet eden Billor ağır yaralandı.

Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Billor, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, motosikletle kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:54
  1. cinayet
  2. Konya
  3. seyyar satıcı
  4. silahlı saldırı

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