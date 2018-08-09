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Konya'da silahlı-bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, daha önce kavga edip, sokakta karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 6 kişi, gözaltına alındı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:43
Konya'da silahlı-bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Pirömer Mahallesi Üçgöz Caddesi'ndeki lokantada meydana geldi. Sinan Kaygısız ile kardeşleri Zafer ve Arif Kaygısız, iddiaya göre, arkadaşları Ramazan Arı ve Hasan Güleroğlu ile birlikte lokantanın önünde çorba içti. Bu sırada Kaygısız kardeşler, daha önce kavga ettikleri Muzaffer ve Burak Alper Akkaş ile Doğuş Doğan ve Bedirhan Yavuz'un yoldan geçtiğini gördü. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Doğuş Doğan, bıçakla saldırdığı Sinan Kaygısız'ı karnından yaraladı. Zafer Kaygısız, av tüfeğiyle ateş açtığı Bedirhan Yavuz'u sırtından ve kalçasından yaralarken, Hasan Güleroğlu ise Burak Alper Akkaş'ı tabancayla kalçasından yaraladı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sinan Kaygısız'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Zafer Kaygısız, Arif Kaygısız, Ramazan Arı, Hasan Güleroğlu, Doğuş Doğan ve Muzaffer Akkaş gözaltına alındı. Kavgada yaralananların da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:43
  1. konya
  2. ereğli
  3. kavga
  4. yaralı
  5. gözaltı

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