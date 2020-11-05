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Aktüel Konya'da silahla vurulan kadın yaralandı
Aktüel

Konya'da silahla vurulan kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:16:18 -
Konya'da silahla vurulan kadın yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da, ruhsatlı silahını iş yerinden evine götürmek istediği sırada tabancayla vurulan kadın yaralandı, olayla ilgili eşi gözaltına alındı.

Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Adile Sultan Sokak'ta, kocası Vedat (44) ile market işleten Halime Dirhemsiz (36), 17 yaşındaki kızı İ.D'den, para kasasındaki bulundurma ruhsatlı tabancasını eve götürmesini istedi.

Bu sırada karın bölgesinden silahla vurulan anne Dirhemsiz, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine Dirhemsiz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

- Suçu üstlenen olmadı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 17 yaşındaki İ.D'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "Babam annemi vurdu." ihbarından yola çıkarak, Vedat Dirhemsiz'i gözaltına aldı.

Ancak Dirhemsiz'in, ifadesinde eşinin kasadan silahı alırken elini çarptığını ve yanlışlıkla silahın ateş aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Polisin, Dirhemsiz'i kimin yaraladığını belirlemek için başlattığı araştırma sürüyor.

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