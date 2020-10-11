  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da silahla kavga: 1 yaralı
Aktüel

Konya'da silahla kavga: 1 yaralı

Kavgaya karışan kişinin aracıyla kaçarken kaza yapması ve kendisini takip eden şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması görüntülere yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:45:37 -
Konya'da silahla kavga: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.K. ile T.A. konuşmak için ilçe merkezinde buluştu.

Yanına 3 arkadaşını getiren T.A. ile yalnız olan E.K. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine E.K, aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, T.A. da başka bir araçla takibe başladı.

Kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden E.K, aracıyla kaldırıma çıktı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan E.K, kendisini kovalayan şüphelinin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu.

Sırtından yaralanan E.K, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kaçan kişinin aracıyla kaza yapması ve arkasından gelen kişinin pompalı tüfekle ateş etme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ana yolda hızla ilerleyen bir otomobilin, ara sokağa girmek isterken kaldırıma çarpması yer alıyor.

Araçtan inen kişinin hızla kaçtığı görülen kayıtlarda, arkadan gelen şüphelinin elindeki pompalı tüfekle kaçan kişiye doğru ateş açtığı görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!
Dünya

Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!

İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldü..
Volkswagen fabrikalarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor
Ekonomi

Volkswagen fabrikalarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in kamyon fabrikası MAN'ın Avrupa'da kapatılan fabrikalarını Türkiye'ye taşıyacağı belirtiliyor.
Azerbaycan'dan acı haber!
Dünya

Azerbaycan'dan acı haber!

İşgalci Ermenistan güçleri ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırıda şehit sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. 33..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay