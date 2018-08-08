THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Konya'da servis midibüsü devrildi: 4 kişi yaralandı

Konya’da ilçeye giden kurs öğretmenlerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kurs öğretmeni yaralandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:31
Konya'da servis midibüsü devrildi: 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi Konya Bilim Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali U. (51) idaresindeki 42 C 0937 plakalı servis midibüsü, Altınekin ilçesindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) yaz dönemi Genç KOMEK eğitimleri için ilçeye giden kurs öğretmenlerini götürmek ve ilçedeki programlarda görev almak için Konya’dan yola çıktı. Midibüs, iddialara göre henüz plakası belirlenemeyen bir tırın sıkıştırması sonucu refüje çıkarak yan yattı.

Kaza sonucu midibüste bulunan kurs öğretmenleri Deniz K., Esra T., Sümeyra S. ve Mustafa K. yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Mehmet Ali U., devrilen midibüsten çıkarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

18-08/08/aw463181_03.jpg

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

18-08/08/aw463181_05.jpg

'TIR SIKIŞTIRDI KAÇMAK İÇİN KAZA YAPTIK'

Midibüs sürücüsü Mehmet Ali U. kendilerini bir tırın sıkıştırdığını belirterek, "Bizi tır sıkıştırdı, biz de yol daralınca kimseye çarpmamak için hafif refüje kaçtık. Buraya çıktık yan yattı" şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:31
  1. Konya
  2. Ankara
  3. konya
  4. servis midibüsü
  5. trafik kazası
  6. yaralı
  7. ambulans

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gebelikte tansiyon bebeği etkiler mi?
    1. Gebelikte tansiyon bebeği etkiler mi?
    2. Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı..
    3. TÜİK, bilgisayar ve internet kullanım..
    4. İçki satan marketten kurbanlık almayın
    5. Yeditepe’de yapay zekâlı dönem
    6. Evinden partinin önüne getirdi! CHP..
    7. Kredi kartı borcundan takibe..
    8. "Türk - Amerikan ilişkileri eskisi..
    9. Haydar Baş'ın avukatından açıklama
    10. Dünyayı senin beynin değiştirecek
    11. Sağlık Bakanlığından yeni uygulama!
    12. Erdoğan Bitlis'in kurtuluş yıl..
    13. FETÖ'cülerden 'pes' dedirten taktik!..
    14. Antalya'da define ararken ormanı..
    15. Üç aylıklar 1 Eylül'de zamlı ödenecek
    16. Üniversitenin Yıldız’ı 107 yaşında
    17. Aydın’da elbise dolabında kenevir..
    18. Tercihte akademik karneye de bakın
    19. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    20. Ucuz ekmek sattı diye dava edildi!..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...