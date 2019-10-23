Konya'da sahte para operasyonu! 2 gözaltı Beyşehir ilçesinde 11 bin 600 liralık sahte banknot ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün istihbarat çalışması üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogar civarında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 11 bin 600 liralık sahte banknotun yanı sıra Aksaray'da piyasaya sürmek amacıyla alışveriş yaptıktan sonra para üstü olarak alınan gerçekparalar ele geçirildi. Araçtaki M.C. ve M.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

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