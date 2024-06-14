Konya'da restoranda yangın

Ereğli- Konya kara yolu üzerindeki bir restoranda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, hızla iş yerine sardı. Çalışanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Restoranın büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Ereğli-Konya kara yolu üzerindeki restoranda, saat 07.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak restoranın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO