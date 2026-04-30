Konya’da pancar ekimine start verildi

Başkan Erkoyuncu, yağışlara aldanılmaması gerektiğini vurgulayarak suyun tasarruflu kullanılması noktasında uyarılarda bulundu. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Saraçoğlu yerleşkesinde gerçekleştirilen pancar ekimini yerinde inceledi. 2025-2026 yılında verim ve polar anlamında güzel sonuçlar elde ettiklerini aktaran Başkan Erkoyuncu, bu yıl Konya Ovası’nın güzel yağış aldığını ve bu sezonda güzel sonuçlar elde edeceklerini öngördüğünü aktardı.

“BÖYLE DEVAM EDERSE ÖZEL FABRİKALAR EKİMDEN VAZGEÇER”

2025-2026 kampanya döneminde şekerden zarar ettiklerini belirten Başkan Erkoyuncu, “Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi şekerden para kazanılmadı, aksine bu yıl şekerden zarar ettik. Keşke pancar ve şeker üretiminden aldığımız bu memnuniyeti satış fiyatlarında da alabilseydik, bizim için çok daha güzel olacaktı. Hala orada büyük bir sıkıntı var. Fabrikalarımız üreticiyi destekleyecek işletme sermayesini bile karşılamayacak kârlılıkla devam ederse şeker pancarı üretimi ve şeker arzında önümüzdeki yıllar için risk oluşması muhtemeldir. Bugün şekerin ucuzluğundan sanayici olarak biz şikayetçi tüketici memnun iken, yarın arz sıkıntısından dolayı oluşacak yüksek fiyattan üretici aşırı memnun tüketici tam tersine aşırı mağdur durumda olabilecektir. Bunlarla karşılaşmamak için tarladan nihai ürüne kadar doğru bir kazanç sisteminin sürdürülebilir şekilde oluşturulması şarttır.Bu durum arz- talep dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor. Devlet bu konunun bilincinde. Sayın Bakanımız bu konuda çok duyarlı ve çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“REHAVETE KAPILMAMALIYIZ, SUYU TASARRUFLU KULLANMALIYIZ”

Konya Ovası’nın aldığı yağışları da değerlendiren Başkan Erkoyuncu, pancar, patates, mısır gibi yeşil mahsul ekiminde yaşanan gecikmenin sorun olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı; “Bu yıl yağmurlar çok iyiydi, çok şükür. Yağışlardan dolayı yaşanan bu gecikmenin ise olumsuz bir yansıması olmaz. Yağmurun her damlasına çok şükür. Burada asıl önemli olan konu, bundan sonra yeşil mahsulde kullanılan suyun yüzde 90-95’inin yer altı kaynaklarından karşılanıyor olmasıdır. Kar yağışı yeterli olmadığı için yer altı suyuna çok büyük bir katkı sağlanamadı. Bu nedenle suyu çok daha tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Rehavete kapılmamamız lazım. Dışarıdan Konya Ovası’na su transfer edilmediği sürece, geleceğimiz açısından su konusunda karşımızda ciddi bir tablo var. İnşallah önümüzdeki dönemde de Yaradan bol kar ve yağmur nasip eder. Türkiye’nin en modern tarım yapılan bölgesindeyiz. Bugün birim alanda Avrupa ve Amerika ile yarışır düzeydeyiz. Konya Ovası’nda, bazı alanlarda Avrupa ülkelerinin de üzerine çıktığımız verim seviyeleri var. Bu da şunu gösteriyor; şeker pancarı bu bölgeye has bir ürün ve burada modern tarım anlayışıyla üretiliyor. Devletimiz de denizlere akan suların iç havzalara transferini mümkün kılarsa, inşallah hep birlikte rahatlayacağız.”

KONYA ŞEKER, ÜRETİCİ ORTAKLARINA 40 BİN TON GÜBRE DAĞITIYOR

Konya Şeker olarak üretici ortaklarına vade farksız ve kar marjsız gübre dağıtımı yapıldığını da belirten Başkan Erkoyuncu, “ Üreticilerimizin üretim maliyetlerini azaltmak, girdi temininde kolaylık sağlamak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla yürüttüğümüz bu destek kapsamında şu ana kadar 40 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu girdilere zamanında ve uygun koşullarda ulaşabilmesi adına desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu geçmişten bu yana pancar ekiminde uygulanan bir modeldir. Gübre fiyatlarının çok yükseldiği bir dönemde, bu destek bizim ekstra bir lütfumuz değil; elimizden gelenin yapılmasıdır. Aslında üreticimiz için doğal bir hak ediştir. Biz de kendilerine destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"BEREKETLİ BİR SEZON DİLİYORUM"

Son olarak üretici ortaklarına seslenen Başkan Erkoyuncu, suyun tasarruflu kullanılması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Ektiğimiz ürünün üretim döneminde ihtiyacı olan su bellidir. Farkında olmadan birçok çiftçimiz kök ihtiyacından çok daha fazla sulama yapıyor. Genellikle çoğu çiftçimiz 10-12 sulama ile pancar yetiştirirken bazı çiftçilerimizin sezonda sadece 5 ya da en fazla 6 sulama ile pancardan dekar başına 8 ton ve üzeri tonaj ile birlikte yüksek polarlı pancar ürettiğini biliyorum. Özellikle şahsi kuyu sahibi olan çiftçilerimizin çok daha kontrollü sulama ile daha çok su tasarrufu yapacağına inanıyorum. Bitkinin ihtiyacından fazla verilen su bir şekilde yeraltı rezervini heba etmiş oluyor. Çiftçimizin derdi bütünüyle su kaynaklıdır. Gelirlerde düşüş yaşanmış, o bolluk dönemlerindeki kazançlar maalesef yok olmuştur. Bu noktada daha bilinçli hareket etmeliyiz. Açıkça görüyoruz ki tarım yapılamayacak düzeyde bir susuzluk yok ancak mevcut şartlarda bazı dengesizlikler söz konusu. Dışarıya pancar transferi yapılıyor. Bizim ilimiz sınırlarında Konya Şeker’in böyle bir uygulaması yok ancak Konya Ovası genelinde ve özellikle Ereğli pancar bölgesinde bu durum söz konusu.

Bu konuda çok büyük bir mücadele verdik ve bakanlıkta da konuyu detaylı şekilde anlattık. Kabul gördü, inşallah bu yıl itibarıyla da böyle bir uygulama olmayacak. Burada iki ayrı konu vardır. Birincisi, abartılı ekim nedeniyle münavebe sisteminin düzeni bozuldu. Çok şükür bu konuda denge sağlandı. İkinci konu ise Konya çiftçisinin dile getirdiği gibi, yer altı suyunun müşterek kullanımda olmasıdır. Çiftçi, ‘Benim suyumu alıp başka yerlerde pancar üretimi yapılıyor ve başka bölgelere gönderiliyor’ diyor; bu konuda da haklılar. Burada yerindelik ilkesiyle hareket edilmelidir. Pancar varsa burada fabrika olmalı, yoksa olmamalıdır. Dolayısıyla oluşan rahatsızlıklar da inşallah giderilecektir. Uygulama aşamasında ufak tefek rötuşlara ihtiyaç vardır ancak önümüzdeki yıllarda böyle bir problemin kalmayacağını düşünüyorum. Benim çiftçimize ayrıca bir öneride bulunmama gerek yok, gerçekten modern bir tarım yapıyorlar. Sadece ricam, ben dahil hep birlikte suyu tasarruflu kullanalım. İnşallah hayırlı ve bereketli bir yıl olur. Sonbaharda hepimiz beklediğimizin üzerinde, sağlıklı bir ürün elde ederiz. Tüm üreticilerimize kolaylıklar ve bol bereket diliyorum.”