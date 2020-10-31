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Aktüel Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
Aktüel

Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-31 00:25:46 -
Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarparak kaçtığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, Beyşehir-Isparta kara yolu Bahçelievler Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Efe Küçükuğuz'a (9) çarptıktan sonra kaçtı.

Kazada, ağır yaralan küçük çocuk sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçükuğuz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri de olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi olan Küçükuğuz'un ailesinin de bir ziyaret sonrası evlerine yürüyerek gittiği ve oğullarının bisikletiyle kaza yaptığını öğrenince büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.





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