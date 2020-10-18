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Aktüel Konya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Aktüel

Konya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti

Kazada, kaldırımda yürüyen yayalara çarpan otomobilin sürücüsü ile hayatını kaybeden çocuğun annesi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:54:50 -
Konya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'da kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki çocuk ile babası, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plaklı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarptı.

Kazada, küçük Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan anne Sibel Özkan ile sürücü Furkan O, Konya'daki farklı hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Eymen ile babası Bünyamin Özkan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

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