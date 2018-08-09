Konya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ertuğrul Bulut idaresindeki 07 AAR 132 plakalı otomobil, Karaaslandede Mahallesi Çıkma Sokak'ta Recep Yalçın yönetimindeki 42 EC l06 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki Ertuğrul, Fevzi, Beyza ve Fadime Bulut yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Fadime Bulut, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.